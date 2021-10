Bagarre dans un bar à Yoff : Le pire évité de justesse par la police Une vive altercation entre H. Done et Ch. Nwankeke s’est produite dans un bar à Yoff. Ch. Nwankeke a administré plusieurs coups de tesson de bouteille à H. Done, lui occasionnant une blessure grave.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 18:39

D'après "L'As", d'où nous tenons l'info, n’eût été d’ailleurs l’intervention très rapide des hommes du Commissaire Thierno Diop des Parcelles Assainies qui étaient en patrouille non loin des lieux, le pire allait se produire.



Nwankeke, de nationalité nigériane, a été conduit au commissariat des Parcelles Assainies, où il a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour violences et voies de fait.



