Bagarre dans un bus Tata : Une dame envoyée aux urgences

D’origine nigériane, une jeune femme a passé un sale quart d’heure dans un bus Tata. Cognée par un passager, cette dernière qui s’est retrouvée ensanglantée, a été évacuée au centre de santé Gaspard Camara, tandis que son bourreau a été acheminé au commissariat du Point E, par les passagers qui étaient dans le bus. D’ailleurs, il a été déféré devant le procureur de la République pour coups et blessures volontaires.



Le jour des faits, avec la chaleur suffocante qui règne dans la capitale, le jeune S. Touré avait emprunté un bus Tata 29, à hauteur de Camberéne. Un bus bondé de monde où se trouvait également la dame E. I. O., qui est de nationalité nigériane. En réalité, c’est aux alentours de la boulangerie jaune que l’incident a eu lieu.



Et selon le mis en cause, durant tout le trajet, la jeune femme n’a pas cessé de le bousculer, malgré ses rappels à l’ordre. C’est donc de guerre lasse qu’il lui a crié dessus. Mais la dame qui n’était pas décidée à se déplacer, l’a encore bousculé, pour la énième fois. Le geste de trop qui a énervé le jeune homme.



Pris par on ne sait quelle mouche, il lui a administré un violent coup de tête. Et selon les témoins de la scène, le sang a giclé partout dans le bus. Devant les enquêteurs, le sieur S. T. a reconnu les faits, avant de se prévaloir de l’excuse de provocation. Estimant qu’il était nerveux au moment des faits, Il a reconnu son erreur avant de se confondre en excuses.



Mais selon la dame qui s’est retrouvée plus tard à l’hôpital, les interventions des autres passagers n’ont pas dissuadé le jeune homme, qui a continué à la rouer de coups. C’est ainsi que le chauffeur du bus et le receveur, se sont résolus à verrouiller toutes les portes pour aller directement au commissariat du Point E. D’ailleurs, c’est de là que la plaignante a été acheminée à l’hôpital pour y recevoir des soins.











Grand Panel