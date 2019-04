Bagarre entre Bentaleb et Sané : Algérie-Sénégal commence déjà en Allemagne

Le milieu de terrain algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb et son coéquipier sénégalais Salif Sané en sont venus aux mains hier soir, lors de l’entraînement, selon alg24.net, citant la presse allemande.



L’incident est survenu après un malentendu entre les deux joueurs. Ce qui a d’ailleurs, nécessité l’intervention de l’entraîneur adjoint Mike Büskens pour calmer les deux joueurs. La pression et la tension provoquées par les mauvais résultats enchaînés par Schalke 04 est, en grande partie, à l’origine sur l’incident, estime les mêmes sources. D’ailleurs, l’équipe du Ruhr (27pts) n’est qu’a 6 longueurs du premier relégable, Stuttgart (21pts).



Par ailleurs, l’Algérie se trouve dans le même groupe C en compagnie du Sénégal. Ça promet une chaude et alléchante rencontre entre Bentaleb et Sané d’ici le 27 juin prochain, si toutefois ils sont convoqués pour la CAN. Outre, Bentaleb a récemment été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires, avant qu’il soit autorisé par son entraîneur à réintégrer l’équipe première, il y a une semaine.

