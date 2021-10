Bagarre entre libéraux à Wakhinane Nimzaat, divergences à Pikine-Ouest et Pikine-Nord: Le PDS en eaux troubles L’assemblée générale du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) convoquée hier, à Wakhinane-Nimzaat, pour l’installation du comité électoral en perspectives des élections locales, s’est terminée en queue de poisson. En effet, une bataille rangée entre militants libéraux a occasionné des blessés. Une divergence profonde a aussi été notée à Pikine-Ouest et Pikine-Nord :

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

L’un des responsables libéraux, Dame Fall, a accusé Diadji Ngom qui avait soutenu Me Madické Niang lors de la dernière présidentielle, d’avoir saboté la manifestation avec ses lieutenants. Ce que réfute ce dernier, qui indique que ses adversaires, avec à leur tête Dame Fall, cherchent à tout prix à le museler pour des intérêts inavoués.



Pour rester avec les libéraux, mais cette fois-ci, ceux de Pikine-Ouest et de Pikine-Nord, pour dire qu’ils ont également étalé hier leurs divergences au grand jour à Thiaroye-Sur-Mer devant leurs frères des 10 autres communes et les responsables nationaux venus leur expliquer le processus d’installation des comités électoraux.



Les militants de Pikine-Ouest ont échangé même des coups de poing. Quant à ceux de Pikine-Nord, il y a eu des échanges de propos aigres-doux. Pour dire que la bataille des Locales a déjà commencé.













L’As

