Bagarre entre militants de l’Apr et de la RV : ça a chauffé à Pikine Nord La tension est vive à Pikine Nord entre les militants du parti au pouvoir et ceux de la République des Valeurs depuis l’ouverture des inscriptions sur les listes électorales.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Et si les autorités administratives ne prennent pas les devants, cela risque de dégénérer un jour entre les partisans de Thierno Alassane Sall et les proches de Macky Sall, nous avertit « L’As ».



Car, les proches du maire Amadou Diarra se sont battus contre ceux du responsable de la RV, Lamine Guèye, candidat déclaré à la mairie de cette localité. Le bilan des affrontements est un blessé dans les rangs du parti de Thierno Alassane Sall.



