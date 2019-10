Baguette de pain à 200 FCfa: Le quatrième format rejeté

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 12:45

L’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) rejette le quatrième format du pain vendu à 200 FCfa la baguette. Elle considère que c’est une supercherie des boulangers, en complicité avec les autorités.



Le président de l’Ascosen a estimé que ce n’est pas la première fois que les boulangers roulent les consommateurs dans la farine, en proposant un quatrième format. « Ils l’ont déjà fait il y a de cela quelques années. D’abord, ils ne vont pas respecter le poids et ils ne l’ont jamais respecté », regrette-t-il.



Momar Ndao est convaincu que les boulangers vont piéger les clients en créant une fausse pénurie de la baguette de 150 francs au profit de celle qui coûte 200 francs. « Quand ils disent qu’ils font un quatrième format à 200 FCfa, vous venez au niveau de la boutique ou au niveau de la boulangerie, on vous dit les pains de 150 FCfa sont finis. En ce moment, vous serez obligés d’acheter un pain de 200 FCfa», explique-t-il.



Aucune administration, insiste-t-il, ne peut imposer aux boulangers un nombre de pains à faire, de 150 ou de 200 Francs ».

