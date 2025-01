Bah Diakhaté : "La 7TV n’a jamais été un institut de beauté encore moins un lupanar"

Bah Diakhaté, à travers la page Baatu Degg, a exprimé un vibrant soutien à Maïmouna Ndour Faye, directrice de la 7TV, au cœur d’une polémique.



Dans sa déclaration, il a affirmé : « La 7TV n’a jamais été un institut de beauté encore moins un lupanar. Elle est l’œuvre d’une dame de fer et non de petite vertu. Courage à la sœur Maïmouna Ndour Faye. L’histoire retiendra. Diakhaté laa !»



Selon Senenews, cette prise de position intervient au lendemain d’une descente des gendarmes dans les locaux de la 7TV, hier jeudi. Selon des témoins, les forces de l’ordre étaient sur place pour procéder à une saisie du matériel appartenant à la chaîne. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue : après plusieurs échanges téléphoniques avec une personne non identifiée, les pandores ont quitté les lieux sans exécuter la saisie. Des négociations seraient actuellement en cours pour résoudre ce litige.