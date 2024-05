Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao bénéficient d'un retour de parquet

Déférés ce mercredi matin par la Dic, sous escorte de la BIP, Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao viennent de faire l’objet d’un retour de parquet.



Selon les informations de "Seneweb", l'activiste de l'Apr et le célèbre prêcheur pourraient faire face au procureur, demain, jeudi.

