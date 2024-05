Bah Diakhaté extrait de prison et interrogé à la Dic

Moins de 24 heures après son procès devant le tribunal de Grande Instance de Dakar, le détenu Bah Diakhaté qui est toujours en détention, est sur un autre front. L’activiste républicain a en effet, été extrait de sa cellule de prison et conduit ce mardi matin, dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic). Selon des sources de Seneweb, c’est suite à la plainte déposée par Ababacar Mboup pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, qu’il a été conduit devant les hommes du commissaire Adramé Sarr, pour un interrogatoire. En effet, l’ancien coordonnateur de And Samm jikko avait déposé jeudi dernier une plainte sur la table du procureur contre Bah Diakhaté.



Pour rappel, le 2 février 2022, le sieur Diakhaté a publié sur sa page Facebook que «de source sûre, Ababacar Mboup aurait été victime de sodomie de la part d’un parent très proche. Il aurait été violé à maintes reprises par ce dernier. Ces faits lui ont causé un traumatisme tel qu’il voit de la Philie partout (le Zoo, la morgue nécro, etc.) et vit une situation très difficile. Ce collectif est en effet une sorte d’exutoire qui lui permet de déverser son trop-plein de frustration et de haine».



