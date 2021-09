Baie de Hann / Retard notoire dans les activités préliminaires: Les acteurs de Thiaroye-sur-Mer interpellent l’Etat

Cette situation, selon le coordinateur de cette structure, marque une rupture de fait de l’engagement ferme des deux Directeurs généraux à faire avancer, selon des agendas parallèles et synchronisés, le projet de dépollution de la baie de Hann et celui de la restructuration urbaine de la commune. De plus, poursuit Assane Guèye qui faisait face à la presse hier, les acteurs de Thiaroye-sur-Mer n’ont noté aucune volonté de l’entreprise chargée de la réalisation de la pose du conducteur principal, de matérialiser ses engagements relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises.



C’est pourquoi cette entité qui englobe, parle et agit au nom de toute la population de Thiaroye-sur-Mer, rappelle à l’Etat, à ses services techniques et à ses partenaires financiers, l’impérieuse nécessité de respecter leurs engagements, notamment ceux du 2 juin 2021 à Thiaroye-sur-Mer.



Par conséquent, la coordination exige l’établissement d’un agenda d’exécution des deux projets mis à jour, validé et accepté par tous les acteurs, la mise sur pied effective du comité technique de suivi des travaux des deux projets, reconnu par document administratif officiel indiqué, établi conjointement par les autorités compétentes, l’implication des compétences locales qui le souhaitent, dans la mesure des limites des procédures régulières des projets, dans les travaux liés à la dépollution de la baie de Hann, à la restructuration et à la régularisation foncière, le partage avec la coordination des acteurs des procès-verbaux, comptes- rendus, relevés de conclusions ou tout autre document tenant lieu de minutes des rencontres conjointes.



‘’ La coordination salue sa démarche visant à cultiver et à maintenir la paix des cœurs et des esprits. Elle témoigne sa volonté de collaborer étroitement, dans un climat loyal et cordial. Les autorités coutumières ainsi que la Coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer acceptent les excuses présentées par l’entreprise relatives aux manquements qui lui sont reprochés et espèrent qu’elles ne se répéteront plus pour le reste du déroulement des projets. Elle rappelle son engagement de ne point entraver de façon délibérée, sans motif valable, les travaux en cours et renouvelle sa ferme volonté d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la conduite et la réussite éclatante attendues des deux projets ’’, a conclu M. Guèye.











