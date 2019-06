Baïla Wane: " Sonko, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall ne sont pas des hommes intègres" Dans une interview accordée au journal Libération Baïla Wane, le coordonnateur du "cercle des amis de Macky" a briser le silence pour la défense du Président-ami Macky Sall. Il accuse les oposants, en l’occurrence, Baïla Wane, Sonko, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall d'être derrière tout ce bruit sur l'affaire du pétrole. Morceaux choisis...par leral.net aqui a parcouru Libération.

Comme Thierno Alassane sall et Abdoul Mbaye, je ne peux non plus faire confiance à Ousmane Sonko. L'audace, c'est la compétence et l'intégrité. Ces gens, qu'ils soient compétents et audacieux mais ils ne sont pas intègres. Ils engagent leurs militants dans des chantiers qui n'aboutiront jamais.



Thierno Alassane Sall a toujours menti. Il a menti me concernant (accusations de détournement). et quelqu'un qui a menti mentira encore. il n'a pas

d'arguments à faire valoir. C'est pourquoi comme les autres, il s'accroche aux médias. il n'a pas de valeur à défendre. il a un mode qui le distancie des gens qui l'entourent. Il est méchant.



J'ai du mal à comprendre cet homme. Jusque dans un passé proche, il disait que Macky sall est le meilleur des politiques du pays parce qu'il était Premier ministre. Aujourd'hui qu'il l'est plus, Macky devient l'homme à abattre.nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il ne peut pas avoir signé quelque chose et dire qu'il a été trompé.





