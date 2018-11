Baisse annoncée: Le péage entre Dakar et AIBD passe de 3000 à 2000 francs

Cliquez-ici pour regarder plus de videos L’Etat et l’Eiffage ont trouvé un accord sur la baisse du tarif de l’Autoroute à péage. Même si les prix restent à être validés, les parties se sont accordées à baisser le prix du péage entre Dakar et l’aéroport de Diass qui va passer de 3000 à 2000 francs.



Soit une baisse de 33%. Le prix du péage de Thiaroye, Rufisque et Toglou sera réaménagé.

Il est à noter que l'application de cette baisse dépend de Macky Sall qui devra l'annoncer officiellement.









L'Observateur

