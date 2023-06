Baisse de 32,7% du résultat net de la société Tractafric Motors Côte d’Ivoire au premier trimestre 2023.

Ce résultat s'est établi à 848,248 millions FCFA contre 1,260 milliard FCFA en 2022. Selon la direction de TMC <<cette variation de -412 millions s’explique principalement par le renforcement de l’équipe pour dynamiser l’activité sur des projets de développement, l’augmentation des prix d’acquisition des véhicules auprès des constructeurs, une baisse des marges pratiquées pour dynamiser les ventes de véhicules.>>



Concernant le chiffre d’affaires, il connait une augmentation de 4,151 milliards, s’établissant à 21,228 milliards FCFA contre 17,076 milliards FCFA au premier trimestre 2022. D’après la direction de TMC, cette performance est portée par les principales activités de l’entreprise (+27% sur les ventes de véhicules neufs, +15% sur les ventes de pièces et services).



Durant la période sous revue, le marché global de l’automobile (véhicules particuliers et véhicules industriels) en Côte d’Ivoire a enregistré une augmentation de 38% avec 7 489 véhicules neufs vendus contre 5 432 véhicules vendus au premier trimestre 2022. La direction de TMC avance comme explication à cette hausse la progression du segment AB (véhicules compact et entrée de gamme) qui double entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022, portée par le développement du parc taxi, essentiellement en véhicules de marque Suzuki.



Quid de la part de marché de TMC sur ce marché global ? Sur ce point, la direction de l’entreprise avance une part de marché de 8,9% avec 668 véhicules neufs contre 11,7% au premier trimestre 2022 avec 637 véhicules.



Concernant le résultat des activités ordinaires, il connait une baisse de 32,1% avec une réalisation de 1,179 milliard FCFA contre 1,738 milliard FCFA au 31 mars 2022.



En perspectives, les responsables de TMC estiment que <<le deuxième trimestre de l’année 2023 devrait maintenir une tendance de développement de notre chiffre d’affaires.>>



Oumar Nourou







