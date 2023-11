Baisse de 9,29% du résultat net de la société Servair Abidjan au premier semestre 2023.

Selon ce rapport, le résultat en question dégage un solde de 707,249 millions de FCFA contre 779,721millions de FCFA au 30 juin 2022. Malgré cette baisse, la direction de l’entreprise avance que <<le résultat net ressort en amélioration par rapport aux prévisions budgétaires, malgré un contexte économique inflationniste (hausse des prix sur les produits alimentaires) ainsi que la mise en application des mesures légales liées à l’augmentation des salaires minimum et conventionnels.>> Elle estime par ailleurs que la tendance au point de sortie semble correspondre aux orientations budgétaires.



Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 13,06% s’établissant à 5,475 milliards de FCFA contre 4,842 milliards de FCFA au premier semestre 2022. Les responsables de la société Servair Abidjan signalent une augmentation de l’activité aérienne sur la plateforme aéroportuaire. Ils ajoutent que <<malgré la situation instable dans certains pays de la sous-région, le chiffre d’affaires budgétisé devrait être atteint.>>



Par contre, le résultat d’exploitation connait une baisse de 5,16%, passant de 982,049 millions de FCFA au 30 juin 2022 à 931,328 millions de FCFA un an plus tard.

De même, le résultat des activités ordinaires a régressé de 9% à 943 millions de FCFA contre 1,034 milliard de FCFA au premier semestre 2022.

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Baisse-de-929-du-resultat-...