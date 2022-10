Baisse de prix des produits horticoles: La commission recommande le renforcement des moyens de la DHORT, de l’ISRA et de l’ARM

Revenant sur les mesures à adopter pour une baisse de prix des produits horticoles, le rapport final sur les concertations sur la cherté de la vie a révélé qu'une baisse des prix des produits horticoles se traduit par une sécurisation de la production locale et une amélioration des rendements, qui passent par la mise en place d’infrastructures adaptées pour le stockage, la mise à disposition des intrants et matériel agricole à temps, par le choix de semences de qualité et par une planification de la production.



A cet effet, la commission recommande le renforcement des moyens de la DHORT, de l’ISRA et de l’ARM. Par ailleurs, il serait opportun de mettre l’accent sur le suivi et le contrôle des différentes mesures, pour assurer une effectivité de leur application.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook