Baisse de tension à la banque Cbao : Un accord trouvé entre la Direction et le Collège des délégués

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 11:31

Un accord a été finalement trouvé tard, le vendredi dernier, entre la Direction générale et le Collège des délégués de la CBAO. Un ouf de soulagement puisque la crise de la 1ère banque de la place financière de Dakar, était devenue intenable et surtout inquiétante pour tout le monde. La filiale sénégalaise du géant marocain Attijariwafa Bank, était secouée par une crise provoquée par des revendications du Collège des délégués du personnel, jugées difficiles à satisfaire sans remettre en cause l’équilibre financier de la banque. Qui croule pourtant sous les profits !



Mais bon, l’essentiel, c’est qu’après moult péripéties, un accord a été signé vendredi dernier, entre la Direction générale et le Collège des délégués. Si nous ne sommes pas en mesure pour le moment de dire le contenu des accords, il reste que la divergence se situait au niveau des primes à percevoir par les plus de 1000 employés de la banque, révèle "Le Témoin".



Les premiers accords indiquaient que grâce aux bons résultats de la banque, la prime de résultat permettrait à chacun des employés d’empocher au minimum, un million de francs, suivant ses fonctions dans la boîte, et en fonction de ses performances. Le point d’achoppement était alors que le Collège des délégués revendiquait comme primes 8 % du chiffre d’affaires annuel, tandis que la Direction générale s’arc-boutait sur 5 %. Quoi qu’il en soit, il fallait trouver un accord pour faire revenir la sérénité au sein de la 1ère banque du Sénégal.



A ce niveau, il faut louer les fortes médiations déployées par un des administrateurs de la Cbao, Mamadou Diagna Ndiaye et aussi, par la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mme Innoence Ntap Ndiaye et son équipe d’experts conduits par le secrétaire exécutif du Haut Conseil, l’inspecteur du Travail Oumar Fall et tous les facilitateurs internes à l’institution bancaire.



Ces médiations ont permis ce vendredi, la conclusion d’un accord entre les deux parties. Dans cet accord, les deux parties ont d’ailleurs magnifié le rôle déterminant joué par les médiateurs. « Les parties prenantes remercient le président Mamadou Diagna Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du Dialogue social, pour leurs rôles déterminants dans le dénouement de la crise et la signature de l’accord », indique le document selon notre source.

