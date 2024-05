Baisse des prix: Le président des intellectuels soufis presse l’Etat

Les « goorgorlous », les religieux, les Sénégalais de la diaspora et autres membres de la société civile attendent du gouvernement « Pastef » de Bassirou Diomaye Faye deux mesures clés et deux seules : Une suite judiciaire aux rapports des corps de contrôle et une baisse significative des prix des denrées alimentaires. Justement, c’est dans ce cadre que Serigne Fallou Dieng, président du Cercle des intellectuels soufis du Sénégal, interpelle le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye.



Dans un communiqué parcouru par « Le Témoin », Serigne Fallou Dieng félicite le président de la République d’avoir instruit le Premier ministre Ousmane Sonko de proposer un plan de sauvetage social pour alléger le coût de la vie.



A cet effet, le président du Cercle des intellectuels soufis(CIS) invite le président de la République et son Premier ministre à honorer leurs engagements électoraux sur ce point en particulier. « La baisse des prix des denrées alimentaires et produits vitaux comme le riz, le sucre, l’eau, l’électricité, la farine, l’huile et le carburant représente un test grandeur nature pour le nouveau gouvernement. Même si les marges de manœuvre sont minces, le nouveau pouvoir n’en dispose pas moins d’une multitude de leviers à activer. Il faudrait impérativement que le gouvernement de Sonko I fasse des efforts pour le début d’exécution des promesses électorales liées à la baisse des tarifs. Quitte à le faire petit à petit, denrée par denrée. Car, comme disait Confucius, « celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres ».



Donc faire baisser les prix des denrées est un impératif politique pour Ousmane Sonko et son équipe gouvernementale. Et ils ne peuvent nullement s’exonérer de cette obligation » insiste Serigne Fallou Dieng