Baisse des prix des denrées alimentaires : Des koldois trouvent «dérisoires» les montants annoncés Insatisfaction et déception. Ce sont les sentiments les mieux partagés au Fouladou, après l’annonce de la baisse des prix de quelques denrées alimentaires dans le communiqué du conseil des ministres de ce jeudi 24 février. Une baisse de 25 frs sur le kilogramme de sucre et du riz brisé non parfumé, des koldois rencontrés au centre-ville, vendredi, soutiennent que cette mesure de baisse est insignifiante.

«Les baisses annoncées sur les prix de l’huile, du sucre et du riz sont vraiment dérisoires. La situation est vraiment pénible cette année. On ne comprend plus», s’est lamenté un père de famille trouvé au marché central.



Une ménagère qui venait de terminer de faire ses emplettes embouche la même trompette.



«C’est la sempiternelle gymnastique financière pour mettre quelque chose dans le panier de la ménagère devenu de plus en plus maigre. C’est compliqué et intenable à la fois», a-t-elle déploré.



Un producteur originaire du département de Médina Yoro Foula renchérit que «c’est la dèche partout à cause de l’arachide qu’on peine à écouler ou qu’on brade à certains endroits avec l’absence des Chinois».



Au même moment, «les denrées sont hors de portée». Conséquence : «les conditions de vie sont devenues difficiles». Et ce producteur croit dur comme fer que «le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, crié partout par les plus hautes autorités, s’est transformé en Sénégal des souffrances».



Toutes choses qui font que ces fouladounabhé invitent les associations consuméristes à se mobiliser pour porter le combat, afin que le gouvernement puisse aller vers «une baisse consistante» des denrées de consommation courante.

Tribune



