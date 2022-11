Baisse des prix imposée par l’état : Les boutiquiers détaillants en grève jeudi et vendredi Rechargez vos paniers ! Les boutiquiers détaillants font fermer boutique demain jeudi et après-demain vendredi. Ils ont décidé d’observer une grève de 48 en guise de protestation contre les nouveaux prix des denrées fixés par le gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Les boutiquiers estiment qu’ils n’ont pas eu le temps de préparer la baisse. A Kolda, Kaolack, Thiès, Tamba.., les section locales de l’Association des Boutiquiers Détaillants sont déjà en ordre de bataille.



D’après les commerçants détaillants, les prix proposés par l’Etat du Sénégal ne les arrangent pas au motif qu’ils sont en train de vendre à perte.



En guise d’illustration, le cas du sucre qui doit être désormais vendu à 600 F le kg . Avec ce prix, le sac de 50kg acheté à 29 750 F chez les grossistes ne va rapporter que 30 000 F alors qu’il est transporté jusqu’à la boutique du coin et son contenu mis dans des sachets achetés.



Pour les boutiquiers, « tout porte à croire que l’Etat veut les mettre en mal avec les populations ».



senenew.com

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook