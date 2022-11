Baisse des prix: la mesure entre en vigueur ce samedi à 00h (tous les documents)

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, informe que les nouveaux prix entrent en vigueur ce samedi à 00h à Dakar, dans un communiqué exploité par Leral.



"Les prix applicables dans les autres régions sont déterminés par les Conseils régionaux de la Consommation (…) », renseigne le document.



Pour rappel, le Président de la République avait prix onze (11) décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante lors du Conseil national spécial de la Consommation.