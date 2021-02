Baisse du loyer au Sénégal: Une nouvelle réforme en vue

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021

Sept (7) ans après la mise en application de la loi de 2014, les prix du loyer ont explosé. Pour y remédier, l'État prépare une nouvelle réforme, selon la Secrétaire d'État auprès du ministère de l'Urbanisme, de logement et de l'hygiène, chargée du logement.



« Dans l'application de la loi de 2014, certains n'ont pas joué franc-jeu. Et 5 ans après, quand on étudie la courbe, on voit que ça remonte. Ça retourne au niveau de 2014. On s'en désole. Je tiens à rassurer que des travaux sont en cours pour la réforme de la loi de 2014», a annoncé Victorine Ndeye.



Invitée du «Grand Jury» de la RFM, elle annonce qu'au niveau du ministère de l'Urbanisme, une Direction de la régulation et du suivi des politiques en matière d'habitat a été créée. Donc, le gouvernement travaille à une «baisse des loyers par rapport à la régulation, à travers la Direction de la régulation.»

