Baisse du prix du téléphone à la prison de Rebeuss

Vendredi 6 Août 2021

Guy Marius et Cie viennent d’avoir une victoire. Suite à la grève des prisonniers de Rebeuss, l’engagement des familles des détenus et des militants carcéraux, le directeur de la prison a décidé d’augmenter les minutes de la communication qui passe de 08 à 10 pour le même montant de 1000 francs de CFA.



Dans un communiqué parcouru à «L’As», ils précisent que le directeur vendait aux prisonniers les 08 minutes de communication sur le réseau Orange à 1000 CFA et qu’il gagnait sur le dos des prisonniers 375.000 FCFA sur chaque forfait Orange qu’il achète à 14.900 F CFA. Ainsi, selon le document, après le Cap Manuel, c’est une deuxième victoire en 2021 des prisonniers du Sénégal sur un système de prix unique, un système d’exploitation des prisonniers et d’enrichissement des directeurs et directrices de prison.



Indiquant que cette baisse est faible, le leader du Frapp Guy Maruis Sagna annonce qu’ils attendent la baisse des marchandises de la boutique et le jugement ou la libération de tous les prisonniers victimes de longues détentions préventives illégales et arbitraires.

