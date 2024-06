Baisse sur le prix des denrées: Saint-Louis dévoile ses nouveaux prix, applicables ce jeudi Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb a présidé la réunion du Conseil régional de consommation statuant sur les nouveaux prix des denrées de première nécessité, applicables dans la région nord du Sénégal. Une réunion convoquée par l'autorité administrative suite à l’arrêté publié lundi par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, fixant les prix plafond de l'huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire, du sucre cristallisé, de la farine de blé, du pain et du ciment. C'est ainsi qu'à l'issue de cette importante rencontre, les prix suivants ont été établis.

Le riz brisé ordinaire sera vendu à 425 FCfa dans le département de Saint-Louis, 450 FCfa à Dagana et 475 FCfa à Podor. Le sucre cristallisé est fixé à 625 FCfa pour Saint-Louis et Dagana. Tandis qu'à Podor, il est vendu à 650 FCfa.



Pour l’huile de palme raffinée, le bidon de 20 litres est fixé à 19.000 FCfa. Le litre à 1025 FCfa dans le département de Saint-Louis, 1050 FCfa à Dagana et 1100 FCfa à Podor.



En ce qui concerne le pain de 115 grammes, le prix est à 150 FCfa et celui de 200 grammes à 175 FCfa. Les prix de la farine de blé varient entre 16.000 et 16.500 FCfa.



Le ciment aussi a connu une baisse très significative, entre 4.000 et 2.000 FCfa selon les différentes zones de la région.



Il a été retenu qu'à partir de ce jeudi, le prix appliqué est à 75.000 FCfa la tonne au lieu de 79.000 FCfa dans cette partie nord du pays. Pour les détaillants, le sac va coûter 3.750 FCfa à Saint-Louis, 3.800 FCfa à Dagana et 3.900 FCfa à Podor.













Adama Sall (Saint-Louis)

