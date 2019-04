Bakary Signaté, responsable Apr à Netteboulou : « Je suis plus frustré que déçu du nouveau gouvernement »

Il espérait lui aussi que leurs résultats dans sa commune de Netteboulou, région de Tambacounda, soient récompensés par un poste dans le gouvernement. Mais, Bakary Signaté qui salue le choix porté sur Sidiki Kaba, se dit être plus frustré que déçu de la nouvelle équipe gouvernementale de Macky Sall.



« Je dois quand même reconnaître que je suis plus frustré que déçu du nouveau gouvernement. La différence est que je n’attendais pas spécifiquement quelque chose. Mais lorsque je vois certains que j’ai précédés dans le parti, accéder à des stations de responsabilité, je ne peux qu’en être frustré, surtout que je peux ajouter que j’ai n’ai connu aucun autre parti auparavant », lance M. Signaté.















Le Quotidien





