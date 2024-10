Bakel: L’Unacois “Yessal” mobilise 3 millions FCfa pour soutenir les sinistrés

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yessal), annonce avoir mobilisé trois millions cinq mille francs Cfa, pour soutenir les familles et les commerçants impactés par la crue du fleuve à Bakel.



“ On vient de remettre au préfet du département de Bakel, des produits destinés à la consommation d’une valeur d’un million cinq mille FCfa, comme appui aux populations touchées par le débordement du fleuve Sénégal ”, a déclaré Serigne Mbacké Dieng, président de la section bakéloise de l’Unacois “Yessal”.



Mbacké Dieng s’exprimait mardi, sur la berge du fleuve Sénégal, après avoir remis ce soutien des commerçants au préfet Daouda Sène, président du comité de gestion des inondations et autres calamités naturelles.



L’Unacois Yessal a également dégagé deux millions de francs Cfa, pour soutenir ses camarades ” fortement impactés ” par la crue du fleuve, a indiqué M. Dieng.



Il a signalé que “ 30 commerçants sont impactés ” par les inondations provoquées par le débordement du fleuve Sénégal.



Le préfet du département, Daouda Sène, a salué ce ” geste de citoyenneté ” et remercié les commerçants, ” au nom du président de la République ”.













Aps