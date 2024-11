Bakel: Le programme PUMA offre des équipements aux populations sinistrées Le programme PUMA a offert des équipements aux populations sinistrées de Bakel. L’initiative vise à accompagner les efforts du gouvernement du Sénégal. Il s'agit concrètement, d'une ambulance médicalisée tout terrain, de 600 matelas, de 500 nattes, de 100 couvertures, de 600 cartons de savon, de 500 cartons de savon liquide, de 500 cartons d'eau de Javel, de 1500 moustiquaires et de 20 tentes.

Le préfet de Bakel a réceptionné ces équipements, destinés aux communes de Balou, de Kidira, de Moudiry et de Diawara, touchées par la crue du fleuve Sénégal, il y a quelques semaines. Les maires de quelques communes bénéficiaires, ont d'ailleurs, assisté à la cérémonie de remise des kits de secours. Ainsi, le maire de Balou a fortement salué cette action du PUMA. " Nous allons informer l'ensemble des populations de ce geste du PUMA ", retient Cheikhna Camara.



Le programme PUMA matérialise à travers ce geste, une nouvelle orientation, axée sur la proximité avec les populations et l'efficacité dans la résolution des problèmes. D’après le Coordonnateur national, le PUMA dans son approche, veut donner une réponse rapide et structurée. Aussi bien, en temps normal et pendant les périodes de crise.



Ailleurs, le coordonnateur national du PUMA s'est rendu à Balou, après la cérémonie de remise de don, pour visiter le camp des sinistrés. Des échanges avec les impactés ont été effectués, afin de voir les modalités d'accompagnement pour un retour rapide dans leurs domiciles respectifs.



Dr. Ndèye Marième Samb a visité en cours de route, la piste du PUMA, d'une longueur de 35 km, en construction à Koughany - Golmy - Yafera.















