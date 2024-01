Bakel: Une bagarre entre un maçon et un éleveur vire au drame

L'émoi et la consternation sont les sentiments les mieux partagés dans la commune de Bakel (région de Tambacounda). Une bagarre a viré au drame. Il résulte des premiers éléments de l'enquête que le nommé I. D, maçon demeurant à Fandelé, a reçu un violent coup à la jambe d'un objet non encore retrouvé. L'auteur de ce coup serait un éleveur âgé de 18 ans demeurant au quartier HLM de Bakel, nous apprend Seneweb.



Évacué d'urgence à l'hôpital de Ourossogui, la victime est morte sur place après une hémorragie.



L'annonce de son décès a causé une vive émotion dans la commune de Bakel. Livré aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de la localité, le présumé meurtrier aurait avoué le crime et évoqué une vengeance.



Une enquête est déjà ouverte pour déterminer les véritables circonstances de ce meurtre. Le mis en cause sera déféré ce jeudi devant le parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda.



Il file droit vers une session de chambre criminelle pour le crime de meurtre sauf disqualification des faits.

