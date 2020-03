Bakel: Une collégienne en classe de 5e violée dans la brousse

Alors que les commentaires vont bon train autour du viol d’une fillette de 3 ans à Dakar (différent du cas Bouassa Ahou Océane dite "Grâce" qui avait suscité l’émoi en Côte d’Ivoire, au mois d’octobre 2019 et dont la vidéo fait le tour de la toile), Seneweb a appris une autre affaire de viol d’une jeune élève de 12 ans, cette fois-ci, à Bakel, dans la région de Tambacounda.



D’après des informations, R. K, élève en classe de 5e au Cem Bakel commune, a été violée par un ‘’Jakartaman’’.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 8 mars alors que la jeune fille revenait d’une soirée culturelle, organisée dans le cadre des journées socio-éducatives de son établissement.



Elle a été transportée par ce conducteur de moto Jakarta pour une somme de 200 francs. Mais c’est en cours de route que le jeune de 21 ans a fait demi-tour, avant d’emprunter le chemin menant à la brousse. C’est ainsi qu’il l'a trainée dans la boue avant d’abuser d’elle.



Alertés le lendemain, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Bakel n’ont pas eu beaucoup de difficultés pour identifier et interpeller le présumé violeur, qui, faut-il le rappeler, habite aussi dans le même quartier de Darou Salam.



Devant les enquêteurs, le mis en cause n’a pas nié les faits pour lesquels il est poursuivi et aux dernières nouvelles, il a été déféré au parquet de Tambacounda, ce mardi. Ce, après 48 heures de garde-à-vue.



Quant à la victime, elle a été prise en charge au centre d’accueil et d’hébergement de Bakel, avant d’être acheminée au centre de Santé de la localité pour les premiers soins.

