Bakel: Viol collectif sur une jeune fille par deux frères Adama Diakho, Oumar Diakho et Almamy Diakho sont dans de beaux draps. Ils ont été jugés pour association de malfaiteurs, viol collectif pour les deux premiers et tentative de viol pour le troisième.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|

Trois amis ont eu la funeste idée de pourchasser deux jeunes filles : K. Camara et C. Diakho. Adama Diakho et Oumar Diakho ont réussi à rattraper K. Camara, avant de la violer à tour de rôle. La seconde fille, pourchassée par Almamy, a réussi à s’échapper.



A l’enquête préliminaire, la victime a déclaré que le jour des faits, vers 23 h, elle rentrait chez elle, accompagnée de son amie C. Diakho, quand trois jeunes garçons les ont prises en chasse. Elle est tombée et a été rattrapée par Adama Diakho et Oumar Diakho.



Le premier lui a tordu le bras, avant de l’envoyer à terre. Oumar s’est chargé de lui enlever son pagne et son slip ; l’autre l’a étranglée jusqu’à évanouissement. La victime a soutenu, qu’après avoir recouvré ses esprits, elle a senti qu’elle avait été sexuellement abusée et du sang coulait de ses parties génitales.







