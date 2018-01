Balla Dièye, encadreur de Modou Lô : "La tête basse de Modou Lô a empêché à Lac 2, le plaquage"

Après avoir encadré Siteu lors de son combat victorieux face à Zoss vaincu par Ko, le capitaine de l'Equipe nationale de Taekwondo, Balla Dièye, a fait bénéficier son expertise à Modou Lô lors de la préparation de son combat contre Lac 2. Analysant sur vidéo depuis 2 mois tous les combats de Lac 2 tout en ayant un œil sur sa manière de s’entraîner, Balla Dièye dit avoir mis en place une stratégie qui consiste à ce que "Modou Lô neutralise Lac 2". Ce que, selon lui, le "Rock" des Parcelles Assainies a réussi à faire "en améliorant sa technique de frappe et ses déplacements qui ont fini par être au top".



"Lac 2 est très défensif et faible dans ses déplacements"



"Avant le combat j'ai mis en place une tactique pou Modou Lô consistant à neutraliser complètement Lac 2 qui est très défensif et faible dans ses déplacements. Et c'est surtout dans le corps-à-corps qu'il fallait vraiment le neutraliser et je suis content, car Modou Lô ne lui a rien passé. Car un bon combattant c'est celui qui respecte les consignes", se félicite le spécialiste des arts martiaux. Balla Dièye dit avoir recommandé au "Rock" des Parcelles Assainies "de ne pas trop se dépenser en gérant son combat. Il fallait canaliser son énergie sur le combat sans trop faire de show par rapport à l'ambiance car c'est seulement la gagne qui compte", mentionne-t-il.



Constatant que "Lac 2 est faible du côté gauche", Balla Dièye dit avoir conseillé au lutteur des Parcelles de verrouiller le côté droit. "C'est là où c'est vraiment intéressant car les uppercuts de Modou Lô ont déstabilisé tous les plans de Lac 2", indique celui qui fut champion d'Afrique et du monde francophone de Taekwondo. Selon lui, "la tête basse de Modou Lô a contribué à réduire à sa plus simple expression la technique favorite de Lac 2 qui n'est autre que le plaquage".



Le Quotidien