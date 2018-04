Balla Gaye 1 sur Xaragne Lô: « pour battre Modou Lô, il faut… » Dans un entretien accordé à "Sunu Lamb", le membre fondateur de l’Ecole de Lutte Balla Gaye (Elbg), Balla Gaye 1 est d’avis que le combat de son poulain contre Modou Lô est plus que logique. Seulement, il affirme que pour battre Modou Lô, « il faut prendre son temps et bien travailler, sinon… »

S’il est d’avis que Balla Gaye 2 n’avait pas bien lutté lors de sa défaite contre Eumeu Sène, Balla Gaye 1, le coach de l’Elbg estime que son poulain n’a pas encore atteint son meilleur niveau physique, mais qu’il est sur le bon chemin. « Balla Gaye 2 a fait d’énormes progrès sur le plan physique. Il va continuer à bosser pour être au top lors de son prochain combat. Il est devenu un athlète mature. Dans le passé, il prenait des risques. Maintenant, il gère ses combats », a-t-il analysé.



« Pour battre Modou Lô, il faut bien se préparer »



Sur un éventuel combat contre Modou Lô, Balla Gaye 1 se veut rassurant et argumente: « Balla Gaye 2 n’a pas peur de Modou Lô. Ce sont deux lutteurs qui veulent s’affronter. Mais, ils usent de stratégies. Modou Lô est au sommet de sa forme. Balla Gaye 2 a réussi un bon retour. Attendons de voir la suite. Modou Lô est un excellent lutteur, mais Balla Gaye possède un état physique aussi excellent. Pour battre Modou Lô, il faut prendre son temps et bien se préparer. Sinon, ce lutteur peut vous humilier. Il donne tout ce qu’il a dans un combat. Et puis Balla Gaye 2 n’est pas contre cette revanche », a-t-il affirmé.











