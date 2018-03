Balla Gaye 2 : « Je suis profondément attristé et surpris de la défaite de Sa Thiès » Balla Gaye 2 sort enfin de sa réserve et parle de sa relation avec son frère Sa Thiès et la défaite contre Boy Niang.

Apres la défaite de son jeune frère Sa Thiès, les langues se sont beaucoup déliées sur l’absence du lion de Guédiawaye, l’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2 pour ne pas le nommer.



En effet beaucoup d’observateurs et d’amateurs se sont posés moult questions sur la non présence de Balla aux côtés de son frère. Balla s’exprime enfin sur l’issue combat : "Je dois dire que j’ai été profondément attristé et surpris de la défaite de Sa Thiès car ce dernier a fait tout ce qu’il fallait pour une bonne préparation de son combat. Sur tous les plans, nous étions prêts et physiquement tout le monde a vu que Sa Thiès était dans une forme optimale. Ce qui n’a pas marché dimanche, c’est pour moi, la chance. Des fois vous pouvez faire tout ce que pouvez mais c’est le bon Dieu qui décide de l’issue d’un combat ".



Concernant son absence, il révèle: "En réalité, je n’étais pas présent au stade, vous ne m’avez pas vu au stade parce que je suis actuellement sous contrat donc ma présence est contrôlée et je ne fais pas partie de la même écurie que Sa Thiès même si c’est mon frère, le CNG m’interdit de faire partie de sa délégation. Néanmoins, on est tout le temps ensemble et il va revenir plus fort car il est jeune et déjà très fort techniquement et physiquement ".













