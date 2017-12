Balla Gaye 2, Lac 2, Elton et Gouye Gui: Les lutteurs de Guédiawaye sous pression Les lutteurs de Guédiawaye sont sous pression. Ils ont tous des combats choc et doivent gagner pour se relancer, informe wiwsport.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Lac 2 va ouvrir le bal le 28 janvier avec son combat contre Modou Lô. Il a battu Yekini la saison dernière et croise le Rock des Parcelles assainies pour le combat de la clarification. Balla Gaye 2 et Elton vont lutter le même jour, c’est-à-dire le 31 mars 2018. Le "Lion" croisera Gris Bordeaux.



Balla a enchaîné deux défaites. Battu par Bombardier en 2015, il a enregistré une seconde défaite contre Eumeu Sène la saison suivante. Son lieutenant fera face à Reug Reug. Elton va lutter avec l’une des espoirs de la lutte, ou le meilleur lutteur de la saison 2016-2017.



Gouye Gui va défier Siteu en fin du mois d’avril. Le roi du Simpi traverse une mauvaise période. A sa sortie du tournoi TNT où il avait enregistré deux défaites (Tapha Tine et Ama Balde) et une victoire (Zoss), Gouy Gui a été battu par Boy Niang la saison dernière. Il va affronter Siteu cette saison. Un combat avec le phénomène de Lansar, qui sort d’une victoire contre Zoss.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook