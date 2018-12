Balla Gaye 2 : « Si j’ai accepté d’affronter Modou Lô, c’est pour le remettre à sa place »

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018

Balla Gaye 2 se montre ambitieux avant d’affronter Modou Lô, le 13 janvier prochain. « Tout le monde sait que les qualités de Balla Gaye 2 sont uniques et tous les lutteurs en sont conscients. J’avais battu Modou Lô en 21 secondes et c’est important pour moi de confirmer ma première victoire sur lui.



Si j’ai accepté de l’affronter, c’est pour le remettre à sa place. Battre Modou Lô ne me propulsera pas parce que si c’est fait, on dira que j’ai récidivé. Ce combat compte énormément pour moi », a déclaré le lutteur de Guédiawaye, sur la Tfm, hier soir, lors d’un face-à'face avec Modou Lô.

