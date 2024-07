Balla Gaye 2 contre Tapha Tine pour la couronne de l’Empereur ce dimanche : Se remettre en selle ou laver l’affront de 2013 Il y a plus de 10 ans, le 2 juin 2013, Balla Gaye 2 triomphait facilement de Tapha Tine dans un combat où le Roi des arènes n’avait laissé aucune chance au Géant du Baol. Ce dimanche, il sera question d’une revanche ou d’une confirmation dans un duel où il sera aussi question d’une couronne. Pas celle de Roi des arènes, mais plutôt d’Empereur, titre concocté par Aziz Ndiaye pour concurrencer Modou Lô, rapporte le quotidien Bes Bi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2024 à 10:52

Battu par Boy Niang 2 lors de sa dernière sortie, le Lion de Guédiawaye veut se relancer pour redonner vie à une carrière balbutiante. Sur ses cinq derniers combats, Balla Gaye 2 a essuyé trois victoires (Gris Bordeaux deux fois et Modou Lô) et deux revers (Bombardier et Boy Niang 2).



Annoncé en déclin, le chef de file de l’écurie Balla Gaye 1 a relevé le défi de toiser un des lutteurs les plus craints de l’Arène avec ses coups de poing ravageurs. Mais pour revenir par la grande porte et rassurer ses fans, il devra gravir le Géant du Baol comme il l’avait fait en 2013.



Balla Gaye 2 s’est donné les moyens de ses ambitions en préparant ce combat à l’INSEP de Paris, comme ce fut le cas lors de ses come-backs victorieux contre Gris Bordeaux et Modou Lô. Le frangin de Sa Thiès s’est bien affûté pour retrouver sa forme athlétique d’antan en France. Objectif réussi ou presque selon les techniciens.



«Après ma défaite, je me suis mis à m’entraîner très dur. Je suis parti à l’INSEP pour retrouver mon meilleur niveau. Je remercie Aziz Ndiaye qui m’a amené là-bas et qui m’a mis dans d’excellentes conditions. J’ai plus que jamais besoin de gagner et c’est pourquoi je me suis tué à l’entraînement. La bagarre? Tapha Tine ne va pas se bagarrer avec moi. Tout le monde dit qu’il est meilleur que moi à la boxe, mais il n’osera pas se bagarrer. En 2013, il avait dit qu’il allait me mettre KO et au final tout le monde a vu comment ça s’est passé. Je ferai le nécessaire pour gagner, peu importe si le combat dure 1 ou 3 minutes», a soutenu le Lion de Guédiawaye devant ses fans lors de l’open press.



Face à Tapha Tine, Balla Gaye 2 doit impérativement rugir; seule une victoire peut rassurer ses supporters. Un pari qui s’annonce difficile d’autant plus que son adversaire est en pleine bourre ces dernières saisons.



Invaincu depuis neuf ans (sa dernière défaite était face à Ama Baldé, le 10 mai 2013), le Géant du Baol est dans une excellente dynamique. Onze ans après son revers devant son adversaire de ce dimanche, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Tapha Tine s’est aguerri et ne cesse de monter en puissance dans l’arène, selon toujours Bes Bi.

Il fait partie de ces lutteurs craints même s’il n’a toujours pas encore eu l’opportunité de disputer un combat royal. Avec son physique herculéen et son punch ravageur, le tombeur de Bombardier a tout pour réussir mais semble toujours manquer cette reconnaissance. Battre Balla Gaye donnerait davantage de crédibilité à Tapha Tine pour affronter prochainement le Roi des Arènes.



Tapha Tine veut prouver lors de ce combat qu’il a grandi et qu’il n’est plus le même qu’il y a 10 ans. Une défaite pourrait en effet faire descendre sa côte dans le rang de VIP.



«Ce combat-là reste un combat comme un autre. C’est vrai que mon adversaire est un grand champion que je respecte beaucoup, mais c’est un combat qui s’inscrit dans la continuité de mes derniers combats contre Eumeu Séne et Bombardier. Je me suis entraîné très dur pour ce combat et je prie pour que Dieu m’accorde la victoire. J’ai acquis beaucoup d’expérience depuis notre dernier combat et je ne suis plus le même lutteur que mon adversaire avait battu il y a des années. Je vais privilégier la lutte le jour j. Ce sera un combat de lutte simple pour moi et je ferai tout pour m’imposer», a déclaré Tapha Tine lors de son point de presse.



Sa confrontation avec Balla Gaye 2 ce dimanche déterminera un succès ou un échec dans son palmarès. De toute évidence, il a clamé haut qu’il veut être Roi des arènes. Reste à savoir ce qui adviendra de son duel avec le Lion de Guédiawaye pour la couronne de l’Empereur.



