Balla Gaye 2 refuse d’adresser la parole à Sa Thiès

Sa Thiés ne va pas revenir sitôt de sa défaite face à Boy Niang 2. Selon son entourage, il est resté coincé à la maison et passe tout son temps à pleurer. « Depuis dimanche, il n’arrête pas de verser des larmes jours car la défaite lui est toujours restée en travers de la gorge », indique-t-on. Pis, apprend-on, Balla Gaye 2 lui reproche d’avoir « vendangé son combat » et refuse de lui adresser la parole.



«La stratégie adopté par son frère n’était pas la meilleure et il n’a pas respecté les consignes que son staff technique lui avait données », raconte une source proche de la famille. Selon le journal Les Echos qui rapporte l’information ce mercredi, Double Less n’a pas aussi apprécié la prestation de son fils. « Nous lui avons prodigué des conseils, mais il a pris sa décision de lutter comme il veut. Il a tendance à dire qu’il ne change jamais sa stratégie (Ndox du bayi yoonam),mais parfois il y a des gens qui peuvent te prouver le contraire », a commenté l’ancienne gloire.