Balla Gaye 2 sur sa coalition avec les autres lutteurs : « Sama mafia mo eup dollé bou Modou Lô, khir bi…

Depuis un certain temps, le nom de coalition fait débat dans le monde de la lutte.

Après le 100% Parcelles qui regroupe les lutteurs de cette localité : Modou Lô, Yékini Jr, Papa Sow, d’autres coalitions sont aussi nées comme la Mafia initiée par Ama Baldé qui se dit être prêt à affronter tous les lutteurs sauf ceux de la localité de Pikine à savoir : Boy Niang 2, Eumeu Sène, …. D’ailleurs, sa Mafia est plus large puisque les lutteurs de Guédiawaye en font partie : Sa Thiès, Balla Gaye 2, Lac 2 qui sont ses cousins proches.



Interrogé sur cette question par l’équipe Lutte tv qui l’avait trouvé sur les dunes de Malika, le Lion de Guédiawaye, qui avait un « khir » pour imiter Ama Baldé, a donné son point de vue. Selon l’adversaire de Gris Bordeaux : « C’est vrai qu’il y a trop de coalitions dans l’arène mais les gens trichent. Sil y a coalition c’est grâce à Balla, je suis le premier à l’avoir. La coalition n’est pas bien pour la lutte sauf celle de Guédiawaye. J’ai une lourde Mafia, qui est dure à supporter. Ma Mafia est plus forte que celle de Modou Lô. Khir bi day dall vous le savez très bien ».









Source : Xibar