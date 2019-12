Balla Gaye 2 veut un combat : «Time is money Kou nieuw ma défal ko bagass»

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 veut un combat et piaffe d’impatience de nouer son nguimb et il l’a fait savoir. Il n’écarte aucun lutteur de la place et que ça soit Bombardier, Tapha Tine, Gris Bordeaux, Boy Niang 2. «Je suis prêt pour affronter non seulement Tapha Tine, mais également tous les pugilistes de l’arène. Je suis prêt pour Bombardier, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Boy Niang 2. La lutte est notre gagne-pain. Tous les lutteurs doivent se croiser. Kou nieuw ma défal ko bagass. Maintenant, on s’évite et ce n’est pas bien pour la lutte. Le temps n’attend pas. Time is money», lance-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos