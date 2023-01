Balla Gaye 2 vs Boy Niang: "Mbapatt ou Cons? Tay la Tay"! Le jour tant attendu est arrivé entre Balla Gaye 2 et Boy Niang qui vont s'affronter à l'Arène nationale de Pikine ce dimanche 1er Janvier 2023 pour la première fois. Après les discours d'intentions et les intimidations, place aux actes. Leral revient sur les forces et faiblesses des deux lutteurs.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Janvier 2023 à 06:28 | | 0 commentaire(s)|

Balla Gaye 2 amorce l'avant dernier combat qui le lie à Gaston Mbengue et veut se présenter à Eumeu Sène pour ce qui sera la boucle avec une victoire. Pour cela, il faudra battre Boy Niang 2 qu'il affronte ce dimanche à l'Arène nationale.



Fin technicien: L'on ne dira jamais, mais Balla Gaye 2 fait partie des meilleurs techniciens dans l'arène avec une panoplie de clés déconcertante. Face à un lutteur qui n'attaque quasiment jamais que quand il voit une faille, le Lion de Guédiawaye devra se reposer sur son expérience des grands combats pour le pousser à l'erreur. Puriste dans l'âme, BG2 a l'habitude de provoquer la bagarre avant d'entamer ce qu'il sait le mieux faire: lutter. Peu de lutteurs se sont défaits du piège du corps à corps.



Faiblesse:



Malgré une bonne résistance aux coups (il a été malmené lors de son dernier combat contre Gris Bordeaux et a failli perdre par ko), ce ne sera pas toujours "dimanche". La cause est quand il frappe, il baisse sa garde et n'est plus dans une position qui lui permet de tout parer. Face à Boy Niang, cette erreur de plus pourrait lui être fatale, si jamais une bagarre a eu lieu.



Palmarès de Balla Gaye 2: 27 combats



22 victoires



Samba Laobé (2 janvier 2005), Dame Kandji (16 janvier 2005), Papa Sow (5 février 2005), Boulon (17 avril 2005), Mame Goor Diouf (19 juin 2005), Saloum Saloum (10 juillet 2005), Bathie Séras (10 juin 2006), Boy Sèye (30 juillet 2006), Coly Faye (4 février 2007), Ousmane Diop (13 mai 2007), Issa Pouye (29 juillet 2007), Mbaye Diouf (9 décembre 2007), Tyson Jr (4 mai 2008), Tapha Guèye (3 mai 2009), Modou Lô (21 mars 2010), Balla Bèye 2 (1er août 2010), Tyson (31 juillet 2011), Yékini (22 avril 2012), Tapha Tine (2 juin 2013), Gris Bordeaux (31 mars 2018), Modou Lô (13 janvier 2019), Gris Bordeaux (7 août 2022)



5 défaites



Issa Pouye (12 mars 2006), Eumeu Sène (8 février 2009), Bombardier (8 juin 2014), Eumeu Sène (5 avril 2015 à Demba Diop), Bombardier (1er janvier 2022)



Il y a un écart de dix (10) combats entre Balla Gaye 2 et Boy Niang. Pour le Pikinois, qu'à cela ne tienne! Après Sa Thiès, il voudrait bien "collectionner" le grand frère dans son album souvenir.



Boy Niang ou l'Aspirateur: C'est un style qui lui réussit bien, mais la plupart face à un lutteur pas concentré. En effet, c'est un peu la même stratégie de Lac de Guiers 2. Quand il est attaqué, il recule de deux ou trois pas, mais quand il revient, il augmente d'un ou deux pas, réduisant ainsi la distance entre son adversaire. Et au moment où son adversaire s'y attend le moins, il enclenche une attaque qui finit souvent par une chute. Mais face à Balla Gaye 2, ce sera une autre paire de manche.



Faiblesse:

Boy Niang a raté ses deux passages chez les lourds (Lac de Guiers et Tapha Tine), ne voulant prendre aucune initiative. S'il remet cette stratégie, cela pourrait s'avérer aussi un échec.





Palmarès de Boy Niang: 17 combats

13 victoires



Modou Diouf (2008), Batista (28 février 2009), Akon (1er mai 2009), Mbiss (21 juin 2009), Brise-de-Mer (20 décembre 2009), Pape Sène (24 juillet 2010), Dolf (10 avril 2011), Sa Cadior 2 (2 juillet 2011), Double Less 2 (9 avril 2012), Baye Mandione (23 février 2014), Garga Mbossé (13 mars 2016), Gouye Gui (5 mars 2017), Sa Thiès (11 mars 2018)



4 défaites



Amanekh (27 février 2011), Zoss (8 juillet 2012), Lac 2 après recours (13 juillet 2019), Tapha Tine (19 décembre 2021)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook