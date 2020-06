Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux acté, Boy Niang 2 et Sa Thiès, les grands perdants? Le remake entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux est quasiment dans les cordes du promoteur Gaston Mbengue qui a trouvé un accord avec les deux camps. Cependant, Boy Niang 2 et Sa Thiès, trop gourmands, risquent de manger leurs mains.

Battu par Eumeu Sène pour la deuxième fois, personne ne donnait cher à la peau de Balla Gaye 2 qui avait pris un embonpoint comme les sumotoris. Mais, à force d'abnégation, il se refait un semblant de forme lors de son retour contre Gris Bordeaux. Cela a été suffisant pour renverser aux points un Tigre de Fass qui ne mord plus.

Balla Gaye avait montré ce jour ses talents de puncheur et a ébranlé son adversaire qui ne faisait que réagir. Il a su gérer le combat jusqu'à la fin. C'est sa victoire facile devant Modou Lô et une forme physique au point (il a passé trois mois à l'ISEP de France).



Remake



Ce remake va certainement le remettre en selle car Modou Lô, entre temps a trusté le titre de Roi des arènes et ne semble pas être prêt pour le Lion de Guédiawaye. Gris Bordeaux qui a longtemps clamé une clarification de ce combat est satisfait d'autant qu'il a toujours refusé les avances de Sa Thiès.

Pour Balla Gaye 2, ce sera aussi l'occasion de confirmer et de voir venir.



Sa Thiès et Boy Niang 2, les grands perdants?



Ils ont été gourmands ou voulaient-ils simplement fuir les combats qu'on leur proposaient? Sa Thiès, a demandé 60 millions de F CFA pour affronter Reug-Reug, mais il s'est vu proposer 20 millions de moins de ce cachet. Boy Niang 2 est dans le même sillage car il a demandé un cachet exorbitant pour affronter Balla Gaye 2 alors que c'est lui-même qui a demandé ce combat.

Si Reug-Reug se voit proposer un autre combat et Balla Gaye 2 confirmé contre Gris Bordeaux, ils rangeront leur nguimb pour un bon moment.



