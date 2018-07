Balla Gaye menace Modou Lo « Je vais le bastonner sévèrement »

Le lion de Guédiawaye promet une correction à son adversaire prochain Modou Lo. « Cette revanche tombe à et j’ai une vive envie de montrer à tout le monde que Balla Gaye est plus que prêt. Lors de notre première confrontation, je lui avais donné une leçon de lutte en le battant au terme d’une belle prise technique. Mais, cette fois ci, je vais le bastonner sévèrement. Je lui infligerai une correction pour la première fois de sa carrière », a dit Balla Gaye.



Et d’ajouter : « Je dis à tous mes supporters de se préparer et d’être tranquilles, leur lutteur est prêt sur tous les plans. Je vais leur procurer beaucoup de plaisir le jour J. j’en profite pour remercier mon père et à mon homonyme et entraineur. Balla est prêt à tout pour battre Modou Lo qui est par ailleurs plus âgé ».



Sunu Lamb