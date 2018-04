Balla Gaye2 : « je suis prêt à affronter Modou Lô avant la fin de la saison »

En marge de l’Open Press de Gouye gui, Balla Gaye 2 s’est adressé à la presse pour évoquer son avenir, après sa récente victoire face à Gris Bordeaux de l’écurie Fass. Accusé de retarder la revanche tant attendue qu’il doit à Modou Lo, le ‘’lion’’ de Guediawaye s’est dit prêt à affronter le ‘’roc’’ des Parcelles assainies, pour ce qui pourrait être le combat le plus attendu de l’histoire de l’arène.



Mieux, Balla Gaye 2 a exprimé sa disponibilité à croiser le fer avec Modou Lo, avant même la fin de présente saison: « si on me donne une avance maintenant, je vais accepter de lutter contre lui en fin de saison. Je ne choisis pas le lieu, mon métier est la lutte, donc je suis prêt à l’affronter n’importe où, n’importe quand », a déclaré le fils de Double Less.



Il ne reste plus aux promoteurs que de ficeler le duel. Pour le moment, deux d'entre eux sont annoncés sur le projet de ce combat. Il s’agit de Luc Nicolaï et Pape Thialiss Faye, qui butent, pour le moment, sur les aspects financiers, avec les deux lutteurs qui ont désormais, annoncé leur disponibilité à en découdre, le plus rapidement possible. Avant Balla Gaye 2, Modou Lô avait également annoncé qu’il était prêt à l’affronter cette saison.











L’Observateur