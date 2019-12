Ballon D’or 2019 : un site allemand révèle le vainqueur Alors que le nom du ballon d’or 2019 sera connu officiellement demain lundi, les fuites continuent de plus belle. Et à la suite du journal espagnol Mundo Déportivo, qui avait annoncé en début de semaine que Lionnel Messi a été sacré pour une sixième fois, c’est au tour du site allemand Transfermarkt de faire la même annonce. Le site a déjà légendé le numéro 6 sur la photo du Ballon D’or.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 07:59 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos