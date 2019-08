Ballon d'Or 2019 : Platini tranche entre Mané, Ronaldo et Messi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil Van Dijk et ... Sadio Mané sont les favoris pour le Ballon d'Or 2019. L'ancien international français, Michel Platini, a son favori !

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 12:35

« Le grand favori pour le Ballon d’or 2019 est Lionel Messi, suivi de Cristiano Ronaldo. Il reste cependant beaucoup de temps devant nous et plusieurs compétitions à jouer. Malgré la défaite face à Liverpool, Lionel Messi a été de loin supérieur à quiconque », assure l'ancien président de l'UEFA dans des propos rapportés par L-Frii.



Pour l’ancienne star de la Juventus, les performances collectives du joueur avec son club ou avec sa sélection ne changent pas grand chose sur son mérite de remporter le Ballon d’or.



Pour lui, si ce titre récompense le meilleur joueur du monde durant la saison, il n’y a pas photo, Messi a été le meilleur.









