Ballon d’Or 2022: Aliou Cissé s’impatiente de connaître la place du champion d’Afrique

Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a évoqué lors de sa conférence de presse, le Ballon d’Or de Sadio Mané. Il apporte son soutien à l’attaquant de Liverpool.



« Oui le Ballon d’Or, on y pense. Dans l’ensemble de ce qu’il a fait avec Liverpool, il faut pas le minimiser. Le garçon, il a gagné la Coupe d’Afrique. C’est pourquoi j’ai envie de savoir quelle place prend le champion d’Afrique ? Il a gagné la Coupe d’Afrique des Nations et est allé en finale de la Ligue des Champions », a dit Aliou Cissé.



La presse européenne donne pour le moment, le Ballon d’Or à Karim Benzema. Et pour ce titre individuel, l’attaquant du Real Madrid est le principal concurrent de Sadio Mané.