Ballon d’Or 2022 : Le trophée remis le 17 octobre prochain

France Football a annoncé, ce mardi, que le Ballon d’Or 2022 sera remis le 17 octobre prochain, lors d’une grande cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce sera la 66e fois qu’est décernée la plus prestigieuse récompense individuelle, avec cette année un nouveau format.



Les noms des nominés pour les Ballons d’or masculin et féminin, mais aussi pour le Trophée Kopa du meilleur jeune et le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, seront révélés le 12 août.