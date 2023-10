Ballon d'Or 2023: Lionel Messi encore sacré une 8e fois

Lionel Messi a encore soulevé, ce lundi soir, dans l'écrin majestueux du théâtre du Châtelet à Paris, son huitième Ballon d'Or France Football.



Messi devance le Norvégien Erling Haaland (Manchester City) et le Français Kylian Mbappé (PSG). Également vainqueur de la Ligue 1 avec le club parisien, l'Argentin se distingue surtout par son titre en Coupe du monde, acquis en décembre 2022 avec l'Albiceleste face aux Bleus de Mbappé en finale.



Aitana Bonmati, championne d'Espagne et d'Europe avec le FC Barcelone et championne du monde avec la Roja, a remporté le Ballon d'Or féminin 2023, succédant à sa compatriote Alexia Putellas. A retenir que l’argentin a été déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Magestueux !