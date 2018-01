Ballon d’Or Africain 2017 - Sadio Mané: « Salah mérite le Ballon d’Or » L’Egyptien Mohamed Salah a remporté le Ballon d’Or Africain 2017 devant le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Selon le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier de Liverpool Salah mérite amplement le Ballon d’Or

Avant la remise du Ballon d’Or africain 2017, le joueur sénégalais Sadio Mané avait déclaré en conférence de presse qu’« il n’y a pas de rivalité entre Mohamed Salah et moi. Je voudrais que le gagnant du Ballon d’Or Africain soit un joueur de Liverpool ».



Après le sacre de l’Egyptien Mohamed Salah, Sadio Mané a profité de l’occasion pour féliciter son compatriote de Liverpool. Et, il soutient : « je peux dire que Liverpool a gagné le Ballon d’Or. Nous nous apprécions Mohamed et moi. On aime jouer ensemble. Il a mérité ce prix pour tous les efforts qu’il a fournis ».



Pour rappel, Mohamed Salah occupe le 1ère place, Sadio Mané est deuxième, et enfin, Aubameyang arrive en troisième position.

