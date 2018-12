Ballon d'Or: Déception pour les Français, Luka Modric élu meilleur joueur du monde FOOTBALL Luka Modric succède à Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d'Or France Football...





Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018

Fin de règne pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Luka Modric a remporté le Ballon d'OrFrance Football 2018 au grand dam des joueurs français. Le Croate a devancé son ancien coéquipier portugais ainsi qu’Antoine Griezmann, qui termine sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière. Kylian Mbappé, lui, est quatrième.



Déception aussi pour Hugo Lloris. Le capitaine et gardien de l’équipe de France a terminé à la 29e place, loin, très loin derrière Thibaut Courtois, 14e. On notera la présence de Karim Benzema à la 17e place malgré son absence à la Coupe du monde 2018.



Le classement des Français : Lloris 29e, Benzema 17e, Pogba 15e, Kante 11e, Varane 7e, Mbappé 4e, Griezmann 3e.

















20 Minutes

