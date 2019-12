Ballon d’Or FF 2019: Sadio Mané absent à la cérémonie de remise du trophée

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

La 64e édition de la cérémonie du Ballon d’Or 2019 de France Football aura lieu dans quelques heures. Au théâtre du Châtelet de Paris ou se passe la fête, les grands noms du football ont déjà fait leur entrée dans la salle.



Cependant, l’incertitude plane sur la présence de Sadio Mané, l’un des favoris pour la course au trophée. Il semblerait que l’attaquant sénégalais de Liverpool n’a pas fait le déplacement de Paris. Il en est de même pour son coéquipier Mohammed Salah et de Cristiano Ronaldo, deux lauréats qui brillent par leur absence.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos